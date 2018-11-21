Teröristlerin kullandığı 1'i 6 odalı banyo tuvaletli toplam 3 sığınak imha edildi

-sığınak havalandırması

-sığınağın içerisi

-yaşam malzemeleri

-kitaplar

-ele geçirilenlerin fotoğrafları



( DİYARBAKIR )- Yer altındaki lüks sığınaklar teker teker imha edildi DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullandığı tespit edilen bir biriyle bağlantılı 1'i 6 odalı 1 banyo ve 1 tuvaleti bulunan 200 metrekare büyüklüğünde sığınak, 1 adet 3 oda ve 1 mutfağı bulunan 132 metrekare büyüklüğünde sığınak ile 1 adet 3 odası bulunan 60 metrekare büyüklüğünde sığınak olmak üzere toplam 3 adet dolu sığınak tespit edilerek imha edildi. Sığınak içerisinde bulunan çok sayıda yaşam ve gıda malzemeleri de olay yerinde imha edildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisinde, 20 Kasım 2018 Salı günü saat:06.30’dan itibaren Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz-11 Özel Birlik Operasyonunun, aynı gün saat 18.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; kış üslenmesi maksadıyla BTÖ mensuplarınca kullanılan, 1 adet birbiri ile bağlantılı 6 oda, 1 banyo ve 1 tuvaleti bulunan 200 metrekare büyüklüğünde sığınak, 1 adet 3 oda ve 1 mutfağı bulunan 132 metrekare büyüklüğünde sığınak ile 1 adet 3 odası bulunan 60 metrekare büyüklüğünde sığınak olmak üzere toplam 3 adet dolu sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. İcra edilen temas araması faaliyetleri neticesinde ele geçirilen sığınaklar içerisinde; 48 adet 4’lü blok halinde büyük pil, 250 adet kalem pil, 11 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 300 kilogram sıvı yağ, 750 kilogram bulgur, 750 kilogram un, 500 kilogram pirinç, 750 kilogram makarna, 250 kilogram salça, 200 kilogram kırmızı mercimek, 400 kilogram toz şeker, 75 kilogram peynir, 50 kilogram bal, 50 kilogram tuz, 100 adet hazır çorba, 35 adet paketli kuru maya, 50 adet muhtelif konsevre, 10 adet kavonoz baharat, 10 adet uyku tulumu, 50 adet battaniye, 30 adet kar elbisesi, 30 adet eldiven, 10 adet panço, 5 adet mont, 30 çift mekap ayakkabı, 4 adet jelikan bidon, 300 metre halat, 1 adet büyük boy testere, 1 adet büyük boy el feneri, 1 adet küçükboy el feneri, 1 adet akü takviye kablosu, 100 metre elektrik kablosu, 1 adet 3x4 metre ebatlarında hasır, 50 metre su hortumu, 2 adet 2x2 metre ebatlarında branda, 1 adet 2 metre uzunluğunda tahta merdiven, 500 adet çivi 300 metre inşaat teli, 5 adet kazma, 5 adet kürek, 5 adet testere, 50 adet boş çuval, 4 adet soba borusu, 1 adet elektrikli ocak, 1 adet tüplü ekmek sacı, 3 adet düdüklü tencere, 50 adet su bardağı, 100 adet tabak, 5 adet tencere, 5 adet tepsi, 10 adet çaydanlık, 25 adet kadın pedi, 5 adet termos, 2 adet oklava, 1 adet merdane, 15 adet kaşık, 5 adet kepçe, 3 adet kevgir, 5 adet kilim, 10 adet diş macunu, 6 adet diş fırçası, 15 adet şampuan, 3 adet leğen, 30 kilogram kalıp sabun, 30 adet kalem, 5 litre silah bakım yağı, 16 adet serum seti, 20 adet not defteri, çok sayıda muhtelif ilaç ve örgütsel doküman geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

