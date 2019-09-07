Teröristlerin konteyner konvoyu Kamışlı'ya ulaştı

- Irak üzerine Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere gönderilen konteynerleri taşıyan konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, Mardin'in Nusaybin karşındaki Haseke'ye bağlı Kamışlı çevre yolundan geçerken görüldü. Tır konvoyunun büyük bölümünde PKK/YPG teröristlere gönderilen nöbet kulübelerinden oluşan konteynerler olduğu gözlendi. Kamışlı'ya gelen konvoyun Haseke tarafında gittiği tahmin ediliyor.
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