Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Teröristlerin kış üstlenmesi için hazırladığı 5 odalı sığınak imha edildi İzle

Teröristlerin kış üstlenmesi için hazırladığı 5 odalı sığınak imha edildi İzle

Ele geçirilenler

Televizyon El Bombası Jandarma Terör Örgütü Teröristler 

--Arşiv Görüntü-
-Operasyon

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesi için hazırladığı gıda dolu televizyonlu 5 odalı sığınak jandarma timleri tarafından bulunarak imha edildi. Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Timleri tarafından, Genç ilçesi kırsalında, operasyon icra edildiğini ve kış üslenmesi için hazırlanan 5 odalı sığınağın bulunduğunu bildirdi. Valilik bulunup imha edilen 5 odalı sığınak içerisinde, 2 el bombası, 9 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 500 kilogram gıda, 1 adet tv, 1 adet uydu alıcısı,100 adet pil,1 adet akü,2 adet ocak, muhtelif giyim ve yaşam Malzemesi, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamanın devamında, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.
İlgili Foto Galeriler
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı