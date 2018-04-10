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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik operasyon

Teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik operasyon

Operasyon

Terörle Mücadele Piyade Gesi Terör Örgütü Teröristler 

-Ele geçirilen malzemelerin imhası

( VAN )- İçerisinde mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulunan 7 adet sığınak imha edildi VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda içerisinde mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulunan 7 adet sığınak imha edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik düzenlenen operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. 9 Nisan 2018 günü, Erciş ilçesi Aladağlar bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu sonucunda, teröristler tarafından kullanılan 7 adet sığınak bulundu. Sığınaklar içerisinde; 1 adet tabanca, 32 adet tabanca fişeği, 18 adet makineli tüfek fişeği, 4 adet roketatar sevk fişeği, 238 adet piyade tüfeği fişeği, 1 adet piyade tüfeği şarjörü, 2 adet roketatar mühimmatı ile EYP yapımında kullanılan 11 adet tüp, 200 metre kablo, 86 adet pil, 2 rulo koli bandı, 1 adet şarjlı tornavida seti, 3 adet akım dönüştürücü, 1 adet lehim ile çok miktarda gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. 7 adet sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği belirtildi.
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