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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Teröristlerin kestiği suyu Türkiye verecek - AFRİN İzle

Teröristlerin kestiği suyu Türkiye verecek - AFRİN İzle

- Barajdan detayTeröristlerin kestiği suyu Türkiye verecek - Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin 'de hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor - Teröristlerin kaçmadan önce zarar verdikleri Afrin ve Azez'e su sağlayan Meydanki Barajı'ndaki sorun Türkiye'den gelen ekiplerce çözülecekAFRİN (AA) - SARP ÖZER - Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin 'de hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Teröristlerin kaçmadan önce zarar verdikleri Afrin ve Azez'e su sağlayan Meydanki Barajı'ndaki sorun Türkiye'den gelen ekiplerce çözülecek.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD - YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor. Afrin 'in teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçede hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. İnsani yardım kuruluşlarının gıda ve sıcak yemek dağıtımı yaptığı bölgede teröristlerin neden olduğu altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.Teröristlerin Afrin 'den kaçmadan önce zarar verdikleri, Afrin ve Azez'e su veren Meydanki Barajı'ndaki sorunun giderilmesi için DSİ ekibi bölgeye geldi. Yapılan çalışmaların ardından sorunun kısa sürede çözüleceği ve teröristlerin ilçeye verdiği bir zararın daha ortadan kaldırılacağı kaydedildi.

Gesi Terör Örgütü Teröristler 

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