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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Teröristlerin inlerine girildi, 41 sığınak, depo ve mağara imha edildi

Teröristlerin inlerine girildi, 41 sığınak, depo ve mağara imha edildi

Sığınaktan görüntü

Piyade Tıbbi Malzeme Bild Terör Örgütü Teröristler 

-Operasyonda ele geçirilenler

( TUNCELİ )- Operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 adet sığınak, 5 adet mağara ve 6 adet depo imha edilirken, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi TUNCELİ

- Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 adet sığınak, 5 adet mağara ve 6 adet depo imha edilirken, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından 20 Kasım 2018 - 10 Aralık 2018 tarihleri arasında terörist unsurlara yönelik il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 adet sığınak, 5 adet mağara ve 6 adet depo imha edilmiştir. Operasyon bölgelerinde, imha edilen sığınak, mağara ve depolarda 2 adet EYP düzeneği, 300 kilogram Amonyum Nitrat Patlayıcı Madde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait 8 adet şarjör ve 497 adet mühimmat, 3 adet telsiz, 3 adet SD kart, 23 adet akü, 50 adet tüp, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. Ayrıca, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
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