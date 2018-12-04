Teröristlerin inleri böyle imha edildi

-Mağaralar



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Silvan ilçeleri kırsalında jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1’i 3 katlı ve 5 odalı olmak üzere 4 kış sığınağı ve 6 doğal mağara imha edildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır İli Lice, Hani ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 01 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 22.00’dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-106 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu-02 müşterek operasyonu, 04 Aralık 2018 Salı günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır” denildi. 4 kış sığınağı 6 doğal mağara imha edildi Açıklamada ayrıca söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan, 1’i 3 katlı ve 5 odalı olmak üzere toplam 4 adet kış sığınağı ve 6 adet doğal mağaranın tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği, Hani ilçesi Yukarı Turalı Mahallesi mülki sınırları içerisinde yapılan arazi aramasında hazır mevzi içerisine gömülü, 120 milimetrelik havan mühimmatına tuzaklanmış 1 adet mayın/EYP düzeneği ile Diyarbakır-Bingöl karayolu kenarında taşın altına bırakılmış vaziyette, kırmızı-mavi led ışığı bulunan 1 adet mayın/EYP düzeneğinin tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, “Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde ve arazi aramasında; 2 adet mayın/EYP düzeneği, 2 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 1 adet pil bloğu, 1 adet teröristlerce kullanılan motosiklet, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet termal şemsiye, 1 adet ocak, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 5 adet jelikan bidon içerisinde toplam 264 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 5 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 723 şahıs ve 142 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 44 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 12 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.



