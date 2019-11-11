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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı

Teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı

- operasyon görüntüleri (Dün geçilen arşiv)

Jandarma Gesi Forma Terör Örgütü Teröristler 

-- Barcelona formasının yer aldığı fotoğraf

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Erzincan’ın Kemah ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı. Erzincan-Tunceli sınırında Karadeniz Bölgesi'ne geçiş hattındaki lojistik desteği kesmek maksadıyla icra edilen Kıran-4 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Karadeniz Bölgesine geçişinin engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında; Kemah ilçesi, Dereköy köyü, Acemoğlu ve Dereşoran Vadisi bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait sığınak/barınak, depoları bularak imha etmek ve bölgede bulunabileceği değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla, 29-31 Ekim ve 05-08 Kasım 2019 tarihleri arasında Kıran-4 operasyonu kapsamında operasyon icra edildi. Operasyon kapsamında 48 ayrı noktada 30 sığınak ve mağara ile 14 barınak imha edildi. Yapılan operasyonda çok miktarda giyim eşyası da ele geçirilirken, futbol devi Barcelona'nın forması ise gözlerden kaçmadı. (AA-AA-AŞ-Y)
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