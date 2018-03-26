Teröristlerin hedefi turizm ve AK Parti teşkilatlarıymış



- Geçen yıl Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçesine eylem için gelen ve yakalanan PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 15 sanık hakkında Muğla Cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianame Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. Sanıklardan Veysi Şengil, 2015 yılında örgüte katıldığını, bölgeye yerleştikten sonra ilik hedeflerinin plajlar, oteller gibi turizm faaliyetleri ve Ak Parti teşkilatları olduğunu ifade etti.

Ekim 2017’de Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ve Köyceğiz ilçesinde Jandarma ve Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 15 kişi de gözaltına alınmıştı. Aralarında tekne kaptanı ve mürettebatının da yer aldığı 15 kişi hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. Sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. İlk duruşma 9 Mayıs tarihinde Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Adan Yigirer, Mustafa Yigirer, Senar Şenlik, Serbest Şenlik, Tahir Şenlik, Velat Aşan, Veysi Şengil, Bahtiyar Şenlik, Ekrem Altay, İsmail Bozdağ, Mehmet Can Yigirer Suriye uyruklu Ahmat Abu Dast, Monır Dıb, Muhammed Reşşo ve Ossama Jouni hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne silah sağlama, göçmen kaçakçılığı, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma gibi suçlardan iddianame hazırladı. Hedefleri kaos oluşturmakmış Hazırlanan iddianamede sanıklardan Velat Aşan ve Ekram Altay savcılık aşamasında susma haklarını kullandıkları ve ifade vermediler. Sanıklardan Veysi Şengil, 2015 yılında örgüte katıldığını, bölgeye yerleştikten sonra ilk hedeflerinin plajlar, oteller gibi turizm faaliyetleri ve Ak Parti teşkilatları olduğunu ifade etti.

Şengil ifadesinde Kaymakam ve valilerin de hedeflerinde olduğunu söylerken, Emniyet ve Jandarma’nın 2. Tür hedefler arasında yer aldığını söyledi.



Asıl amaçlarının Türkiye’de bir savaş ortamı görüntüsü yaratıp tüm dünyaya adlarını duyurmak ve kaos ortamı oluşturmak olduğunu söylerken etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade etti.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi İddianamede, Muğla’ya eylem için gelen ekibin başındaki isim Muhammed Reşşo etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediği ortaya çıkarken, Lazkiye’den Muğla kıyılarına 4 defa sızma girişiminde bulunduklarını, sonuncusunda yakalandıklarını söyledi.



Reşşo, “1995 yılında örgüte katıldım. Örgütün neden Ege açılımı konusunda ısrar ettiğini bilmiyorum. Ben Suriye vatandaşıyım ve bu nedenle YPG’ye katıldım. Pişman değilim” dedi.

Köylerden haraç toplamış Sanık Muhammed Reşşo, iddianamedeki ifadesinde 1995 yılında doğum yeri olan Afrin ve köylerinde 4 yıl boyunca haraç topladığını belirtirken, Suriye devleti adına zorunlu askerlik yaptığı dönemde izne çıktığı sırada firar ettiğini ve askerliğe geri dönmediğini belirtti.

Köyceğiz ilçesinde Jandarma Özel hareket ve Polis Özel Hareket ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Alişar kod adlı Rojhat Seçkin, Warger kod adlı İlyas demir, Fırat kod adlı Musa Arslan, Xalit kod adlı Salih Sanrı ve Adıl kod adlı Muhammed Nuri Sıdo etkisiz hale getirilmişlerdi.

