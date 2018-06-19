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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Teröristlerin ağaçlardaki gözetleme kuleleri deşifre oldu

Teröristlerin ağaçlardaki gözetleme kuleleri deşifre oldu

dağ başındaki ağaçlık

Kayalı Ağaçlı Güvenlik Güçleri Ormanlı Teröristler 

-teröristlerin ağaç dalları arasında yaptıkları gözetleme kulesi

( HAKKARİ -ÖZEL) HAKKARİ

- Hakkari’nin dağlık ve kırsal alanda güvenlik güçleri tarafından PKK’lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyonda, teröristlerin ağaç dallarında yaptıkları gözetleme kuleleri deşifre oldu. Hakkari’nin dağlık ve kırsal alanında güvenlik güçleri tarafından PKK’lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyon aralıksız devam ediyor. Yapılan bu operasyonlar kapsamında teröristlere ait, mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edilirken, teröristlerin güvenlik güçlerini takip ettiği gözetleme kuleleri ortaya çıktı. Dağlık alanda kayalıklar arasında güvenlik güçlerini gözetlerken, ormanlık alanda ise teröristlerin ağaç dallarında yaptıkları gözetleme kuleleri deşifre oldu. Güvenlik güçleri deşifre ettiği kuleleri tek tek imha etti.
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