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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Teröristlere pençe İzle

Teröristlere pençe İzle

ele geçirilen mühimmatlar

( ANKARA ) ANKARA

Piyade Keskin Nişancı Bild Kesk Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında teröristlere ait silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcılar ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Harekatı kapsamında teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada 1 Adet AT4 tanksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, bir Dragunov keskin nişancı silahı, bir HK-33 piyade tüfeği, üç AK-47 piyade tüfeği, iki BKC makineli tüfek, bir termal dürbün, bir Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, bir Yaesu büyük telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), piyade tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel döküman ele geçirilirken, mağaraya yakın gömülü depoda 100 litrelik bidonlar içerisinde, bir bidon sıhhi malzeme, bir bidon hazır gıda bulunduğu ve ele geçirilen malzemelerin imha edildiği bildirildi.

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