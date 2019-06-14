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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Teröristlere ait mühimmatlar böyle imha edildi

Teröristlere ait mühimmatlar böyle imha edildi

Kırsal alanda imha anı

Terörle Mücadele El Bombası Özel Birlik Terör Örgütü Teröristler 

-Yakalanan mühimmat görüntüleri
-Hava destekli operasyon detayı
-Helikopter detayı

( MARDİN )- Mardin'de teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi- Mehmetçik, Kılıç-139 operasyonu ile havadan ve karadan teröristlerin inlerine girdi MARDİN

- Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Kılıç-139 özel birlik operasyonunda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı sözde Ömeryan kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerin yaşam malzemelerinin bulunduğu alanlar tek tek tespit edilerek imha edildi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada 11 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığınca Kılıç-139 özel birlik operasyonunun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "13 Haziran 2019 tarihinde bölgede yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda, 2 adet AKG 47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet tabanca,11 adet M-16 şarjörü, 5 adet AKG-47 şarjörü,6 adet tabanca şarjörü, 143 adet M-16 mermisi, 23 adet AKG-47 mermisi, 42 adet tabanca mermisi, 17 adet elektrikli fünye, 1 adet telsiz, 1 adet ampermetre, 4 adet pil, 2 adet radyo,1 adet güneş paneli, 2 adet sırt çantası,1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Güvenlik güçlerimizce ilimiz Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyon kapsamında, 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" denildi.
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