Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Teröristlerce kullanılan barınak ve yaşam malzemeleri imha edildi - VAN

Teröristlerce kullanılan barınak ve yaşam malzemeleri imha edildi - VAN



: - Operasyonda ele geçirilen barınak ve malzemelerin etkisiz hale getirilmesi Van 'da terör operasyonuVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlere yönelik Esenyamaç Mahallesi kırsalında "Şehit Uzman Jandarma 1. Kademeli Çavuş Kerem Aydın" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 2 barınakta 11 tüp, güneş paneli, ikişer akü, uyku tulumu, takım terörist kıyafeti ve battaniye, 50 metre kablo ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.Barınaklar, kullanılamaz hale getirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürecek.

Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı