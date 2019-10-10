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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı - TEL ABYAD

Teröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladı - TEL ABYAD

- YPG/PKK'nın Tel Abyad ilçesinde uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakmasıTeröristler umutlarını yaktıkları lastiklere bağladıYPG/PKK, Tel Abyad ilçe merkezinde TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.TEL ABYAD (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) görüntü almasını engellemeye çalışıyor.Tel Abyad ilçe merkezini işgal eden YPG/PKK, burada TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.TSK'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, ilçeye bağlı El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırılmıştı.Harekata katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) da köylerde güvenlik tedbirleri alıyor, arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.Öte yandan SMO'nun Tel Abyad ve doğusundaki Rasulayn'da ilerleyişi devam ediyor.

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