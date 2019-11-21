Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Teröristler tarafından toprağa gömülen patlayıcı böyle imha edildi İzle

Teröristler tarafından toprağa gömülen patlayıcı böyle imha edildi İzle

Mağarada toprağa gömülü EYP’nin patlatılması

Amonyum Nitrat Terör Örgütü Teröristler 

-fotoğraflar

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt merkeze bağlı Gökçebağ belde kırsalında, teröristler tarafından toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin başarılı çalışmalarıyla patlayıcı imha edildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı devam eden istihbari çalışmalar neticesinde, merkez ilçe Gökçebağ beldesi kırsalında Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/113 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, operasyon kapsamında icra edilen T/A faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir mağara içerisine toprağa gömülü vaziyette yerleştirilmiş bir litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat mazotla güçlendirilmiş şekilde el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcı Siirt yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile patlayıcı madde imha timi tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir" denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı