Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL ABYAD İzle
- Basın mensuplarının teröristler tarafından kullanılan karargaha girmesi - Ele geçirilen karargahta nöbet tutan askerlerTEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad 'da teröristler tarafından kullanılan karargah Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Mehmetçik ele geçirilen karargahta nöbet tutuyor.
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