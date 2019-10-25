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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL ABYAD İzle

Teröristler tarafından kullanılan karargah TSK'nın kontrolünde - TEL ABYAD İzle

- Basın mensuplarının teröristler tarafından kullanılan karargaha girmesi - Ele geçirilen karargahta nöbet tutan askerlerTEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad 'da teröristler tarafından kullanılan karargah Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Mehmetçik ele geçirilen karargahta nöbet tutuyor.

Teröristler Trol 

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