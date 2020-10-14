Teröristler tarafından bürosu bombalanan muhtar, televizyon tamiri yapılan dükkanda hizmet veriyor

-Muhtar Muhsin Sanay’ın çalışması

-Muhtar Muhsin Sanay konuşması



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015’te terör olaylarında muhtarlık binası bombalanan Ziya Gökalp Mahallesi muhtarı Muhsin Sanay, o tarihten bu yana televizyon tamirciliği yaptığı dükkanında iki bin kişiye hizmet vermeye çalışıyor. 2015’teki olaylarda muhtarlık binasının bombalanarak kullanılamaz hale geldiği ifade eden Sanay, "9 metrekarelik televizyon tamirciliği yaptığım dükkanda vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorum" dedi.

Sur ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesinde 21 yıldan bu yana muhtarlık yapan Muhsin Sanay, son 5 yıldır hizmet binası olmadan görevini sürdürmeye çalışıyor. Sur'da 2015 yılında yaşanan terör olaylarda muhtarlık binasının teröristlerce bombalanarak kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Muhsin Sanay, mahallelinin ihtiyaçlarını televizyon tamirciliği yaptığı dükkanında görüyor. "Vatandaşa daha güzel şartlarda daha iyi hizmet vermek istiyorum" Son 5 yılda yetkili kurumlara birçok kez müracaat ettiğini belirten Sanay, "Pandemi ortamında, televizyon tamirciliği yaptığım dükkanımda aynı zamanda muhtarlık görevini yürütüyorum. Dükkanımın alanı 9 metrekare ve buna rağmen vatandaşlarımın sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Ben ve vatandaşlar mağdur oluyoruz. 2 kişiyi aynı anda içeri alamıyorum. Derdini anlatmak isteyen misafirleri ağırlayamıyorum. Vatandaşa daha güzel şartlarda daha iyi hizmet vermek etmek için bir muhtarlık bürosu istiyorum" diye konuştu.

"Yeni valimizden umutluyum" 50 yaşında olmasına karşın 21 yıldan bu yana Ziya Gökalp Mahallesinde muhtarlık yaptığını kaydeden Muhsin Sanay, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na ve diğer yetkililere çağrıda bulunarak, "Biz de kamu hizmeti veriyoruz. Vatandaşa hizmet verecek bir yerimizin olması gerekiyor. Valimizden, belediye başkanımızdan yer talebimiz var. Daha önce yaptığım müracaatlarda dönüş olmadı. Yeni valimizden umutluyum. Tüm gayemiz vatandaşa daha iyi hizmet vermek için" şeklinde konuştu.

(SI-YRT



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