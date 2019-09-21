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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Teröristler Sınır Boyunu Ateşe Verdi - Sınır Boydan Boya Duman Altında

- Teröristler Sınır Boyunu Ateşe Verdi - Sınır Boydan Boya Duman Altında

sınır hattı

Ekolojik Dumanlı Terör Örgütü Çakal Trol 

-sınırda yangın
-sınırda dumanlar yükseliyor.
-Detay

(TELABYAD) - Teröristler sınır boyunu ateşe verdi- Sınır boydan boya duman altında TELABYAD

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad sınır hattını, terör örgütü YPG/PKK boydan boya ateşe verdi. Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye sınır ilçesi olan Telabyad ile Türkiye'nin sınır ilçesi olan Akçakale sınırı arasındaki bölgeyi ateşe vererek bölgeyi adeta dumana tuttu. Teröristler, sınır boyunu sürekli ateşe vererek yangın çıkarıp sınırda sürekli dumanlı ortam oluşturmaya çalışıyor. Sınırda görüntü kirliliği oluşturan terör örgütü aynı zamanda ekolojik dengenin bozulmasına sebebiyet veriyor.
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