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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Teröristler kasaptan et çalınca yakayı ele verdi

Teröristler kasaptan et çalınca yakayı ele verdi

öldürülen teröristin fotoğrafı

Çatışma Güvenlik Güçleri Ormanlı Terör Örgütü Teröristler 

-kavurdukları etin fotoğrafı
-silahlarından fotoğraf
-operasyon bölgesinden arşiv görüntüler

( GİRESUN )- Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi- Kaçan 2 teröriste yönelik operasyonlar sürüyor GİRESUN

- Karadeniz’de güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK unsurlarına yönelik operasyonları kapsamında bugün Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen teröristin ardından kaçan 2 teröriste yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesi Güllücü köyünde bir kasaptan geçtiğimiz gün et çalındığı ve eti de bölgedeki teröristlerin çaldığının belirlenmesi üzerine bölgede operasyonlar sıklaştırıldı. Bölgede görev yapan JOPER Timleri'nin Güllüce köyü çevresindeki ormanlık alanda yürüttüğü operasyonlar kapsamında teröristler ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirilirken, beraberindeki 2 teröristin kaçtığı belirlendi. Teröristlerin çaldığı eti kavurdukları ve yemek üzere oldukları tespit edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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