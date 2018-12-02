Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Teröristler kaçarken silahlarını bıraktılar

Teröristler kaçarken silahlarını bıraktılar

- Silahlardan detayANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği operasyonlardan kaçan terör örgütü mensuplarının, silahlarını ve malzemelerini bölgede bıraktıkları ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, TSK'nın bölgeye düzenlediği operasyonlar nedeniyle teröristlerin Irak kuzeyindeki üs bölgesine sızma gayretleri boşa çıkartıldı.Bölgede başlayan arama faaliyetinde, operasyonlardan kaçan teröristlerin, silahlarını ve malzemelerini bölgede bırakıp kaçtıkları tespit edildi.Bu kapsamda, 2 adet terörist hücum yeleği, 2 adet kalaşnikof, 7 adet dolu kalaşnikof şarjörü, boş şarjörler, 1 adet go pro bataryası, biri konserve kutusuna sarılarak güçlendirilmiş 3 adet el bombası ele geçirildi.

El Bombası Sarılar Terör Örgütü Teröristler Kalaşnikof 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı