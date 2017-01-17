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17 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
Teröristin siteden çıkarılma anı kamerada Haberi

Teröristin siteden çıkarılma anı kamerada Haberi

Yılbaşı gecesi Reina ' ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt ' ta düzenlenen operasyonun ardından yakalandı.

Terör Saldırısı Reina Yılbaşı Terör Operasyonu 


İstanbul Esneyurt ' ta lüks bir sitede yapılan operasyona yakalanan zanlının evden çıkarılması anı sitede oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde zanlının polislerin arasından çıkarıldığı görülüyor. Ekiplerin bir birlerine sarılarak operasyonun başarılı geçmesinden dolayı kendilerini kutladıkları görülüyor.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin daha sonra çevrede toplanan kalabalığı evlerine geçmesi konusunda uyardıkları görülüyor.
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