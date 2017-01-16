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16 Ocak 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Teröristbaşı Gülen'den CHP ve MHP'ye suikast tehdidi

Teröristbaşı Gülen'den CHP ve MHP'ye suikast tehdidi

FETÖ'nün siyasetçileri hedef alan yeni suikast planını teröristbaşı Fetullah Gülen bizzat açıkladı.

Pensilvanya Anayasa Fethullah Gülen Fetö Terör Örgütü 


Örgütün firari gazetecilerinden Tarık Toros'un iki gün önce Anayasa oylamalarında siyasi suikast olacağını yazmasından sonra Gülen de hedeflerinde olan parti isimlerini açıkladı. Gülen, Pensilvanya'da yaşadığı evde yaptığı konuşmada açık açık, MHP ya da CHP'den birine suikast düzenleneceğini açıkladı. Cinayetten kendilerinin suçlanacağını söyleyen Gülen, taraftarlarını da uyararak ' Sizi bu cinayetle suçlayacaklar hazırlıklı olun ' talimatını verdi. Bu zamana kadar bir çok suikastte parmağı olduğu anlaşılan FETÖ bir çok eyleminde böylesine hedef şaşırtma taktiğini kullandı. FETÖ teröristlerinin, STV'de yayınlanan diziler, reklam filmleri ve Gülen'in konuşmalarından alınan mesajlar ile harekete geçtiği geriye dönük incelemeler ile ortaya çıkarıldı.
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