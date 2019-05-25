Terörist yer gösterdi, Gümüşhane'deki terör yuvalarında amonyum nitrat ele geçirildi



- Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 17 Ocak günü güvenlik güçlerine teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkaya, Giresun'un Espiye ve Doğankent ile Trabzon'un Maçka ilçesinin ardından Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında da kullandıkları sığınak ve depoların yerlerini güvenlik güçlerine gösterdi. İranlı teröristin yer göstermeleri sonrasında Kürtün İlçesi Kızılali Dağı Kabayalak bölgesinde birbirinden yaklaşık 50 şer metre uzaklıkta 3 ayrı depo içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan 50 kg amonyum nitrat ele geçirildi. 'Kawa' kod adlı İran uyruklu teröristin gösterdiği yerlerde ilk kez bu şekilde patlayıcı yapımında kullanılan bir malzeme tespit edilirken, yine Trabzon'un Maçka ilçesi Akarsu mahallesi Karakabanaltı Yaylası'nda ormanlık alandaki depoda ele geçirilen tablet, kamera ve ajandanın detaylı olarak incelendiği kaydedildi. (RE-ÖS-Y)

