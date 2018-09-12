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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Terörist gösterdi, TSK vurdu - ANKARA Haberi

Terörist gösterdi, TSK vurdu - ANKARA Haberi

- Sığınağın imha edilmesiTerörist gösterdi, TSK vurdu - Güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak belirlendi - Parasiya Dağı'ndaki büyük sığınak, hava harekatıyla imha edildi - Sığınağın vurulma anı da anbean görüntülendiANKARA (AA) - Teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda belirlenen Irak'ın kuzeyindeki bir sığınak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava harekatıyla imha edildi.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan bir sığınak belirlendi.Parasiya Dağı'ndaki büyük sığınak, 9 Eylül'deki hava harekatıyla imha edildi.Teröristlere önemli zayiat verilen sığınağın vurulma anı da anbean görüntülendi.

Hava Harekatı Güvenlik Güçleri Muhabir Gesi Terör Örgütü 

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