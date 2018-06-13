Teröre 10 ferdini kurban veren köyden PKK'ya tepki - BİTLİS
- Terör mağduru ailelerin kabir ziyareti - Mezarlıklardan detaylar - PKK'lıların saldırısında ağabeyi şehit olan Dinçer Yeryüzü ile röportaj - 1993 yılında saldırıda anne ve babasını kaybeden Seyhan Birlik ile röportaj - Boğazönü köyü muhtarı İkram Yeryüzü ile röportajTeröre 10 ferdini kurban veren köyden PKK'ya tepki - Bitlis 'in Mutki ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren 10 kişinin Boğazönü köyünde yaşayan yakınlarının acısı dinmiyor - Ağabeyini kaybeden Dinçer Yeryüzü: - "O dönemlerde terörün korkusundan dışarı çıkamıyorduk. Olayı unutmadık, hayatta unutmayacağız" - Anne ve babasını kaybeden Seyhan Birlik: - "Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. 12 kardeş çok kötü şartlarda yaşadık. Ailemiz dağıldı" - Muhtar İkram Yeryüzü: - "Teröristlerin yol keserek bir köyden 10 kişiyi katletmesi unutulmaz. Şimdiki huzur ortamı iyi. Önceden dışarıya çıkamıyorduk. Şimdi serbest çıkıyoruz, geziyoruz, yaylaya gidiyoruz"BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis 'in Mutki ilçesinde 1993 - 1996 yıllarında yol kesen PKK'lı teröristlerce katledilen vatandaşların yakınlarının acısı tazeliğini koruyor.Terör örgütü PKK mensuplarının farklı tarihlerde yol keserek katlettiği 10 vatandaşın ilçeye bağlı Boğazönü köyünde yaşayan yakınları, çektikleri acıyı unutamıyor.Yakınlarının mezarını ziyaret ederek Yasin - i Şerif ile Kur'an - ı Kerim okuyan vatandaşlar, bölücü terör örgütünü lanetledi.Boğazönü köyünde 1995 yılında teröristlerin saldırısında ağabeyini kaybeden Dinçer Yeryüzü, AA muhabirine, ağabeyi Sadrettin Yeryüzü'nün katledilmeden önce merkezdeki bir inşaatta işçilik yaptığını söyledi.
Saldırının yaşandığı gün saat 14.00 civarında ağabeyi ile inşaatta çalışan 4 kişinin de ilçe merkezinden traktörle köye gelmek istediğini ancak yol kesen PKK'lılar tarafından ilçeye geri gönderildiğini anlatan Yeryüzü, "Ağabeyim ve beraberindekiler Mutki'ye geri gitti. İlçede bir saat bekleyip çay içtikten sonra tekrar traktöre binip köye gelmek istedi. Yumrumeşe köyü mevkisinde yine PKK'lılar yolu kesip ağabeyimi ve beraberindekileri taradı. 5'i de vefat etti. Askeriye devreye girdi. Bütün köylüler ve o bölgedeki vatandaşlarla cenazelerimizi köye getirip buradaki mezarlıkta defnettik." diye konuştu. Terör olaylarının yoğun yaşandığı dönemde kimsenin doğru dürüst evinden çıkamadığını, işe gidemediğini, hayvanlarını uzağa, yaylalara götüremediğini, insanların sadece gündüz bir veya iki saat tarlasına bakabildiğini ve çalışmayınca da mağdur olduklarını belirten Yeryüzü, o süreçte çok sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.Terör nedeniyle o dönem büyük mağduriyetler yaşadıklarını ifade eden Yeryüzü, şöyle konuştu:"O dönemlerde terörün korkusundan dışarı çıkamıyorduk. Olayı unutmadık, hayatta unutmayacağız. Kimin başına gelse unutamaz. Ölünceye kadar beynimizde yeri kalacak. Terörü lanetliyoruz. Şimdiki dönem rahat. Evinden çıkabiliyorsun, işe gidebiliyorsun ve çalışabiliyorsun. Allah devletimizden razı olsun. Maddi sıkıntılarımız da giderildi. Şehit ailelerine her türlü yardımı yapıyor. Devletimizden razıyız. Allah devletimizin yardımcısı olsun." - Terör 12 kardeşi öksüz ve yetim bıraktıTeröristlerce 4 Ekim 1993'te düzenlenen saldırıda anne ve babasını kaybeden Seyhan Birlik de annesi, babası ve yanlarındaki 3 kişinin taksiyle Bitlis merkeze giderken köyün yol ayrımında aracın içinde katledildiklerini anlattı.Bu olay yaşandığında henüz 6 yaşında olduğunu belirten Birlik, şunları söyledi:"12 kardeş nasıl büyüdük, Allah bilir. Hani koyun sürüsü çobansız dağılıyor ya aynı o şekilde büyüdük. Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. 12 kardeş çok kötü şartlarda yaşadık. Saldırının olduğu o dönemde büyük kardeşlerim vardı. Kız kardeşlerime de amcam baktı. Çok mağdur olduk, ailemiz dağıldı. Şu anda bile ailemiz dağınık. Hiç bir araya gelemedik. Yaklaşık 6 yıl sürekli hastaneye gidip psikolojik destek aldım. Yurtta büyüdükten sonra işe girdim." - "Kesinlikle o acıları unutmuyoruz, halen kalbimizde"PKK'lı teröristlerin 1995 yılındaki saldırısında ağabeyini kaybeden Boğazönü Köyü Muhtarı İkram Yeryüzü ise 1993 - 1996 yıllarında 3 - 4 bölgede yaşanan olaylarda kadın, çocuk ve 8'i erkek olmak üzere 10 vatandaşın katledildiğini söyledi.
Perşembe günleri mezarlığı ziyaret ederek burada şehitler için Yasin - i Şerif ve Kur'an okuduklarını belirten Yeryüzü, "Kesinlikle o acıları unutmuyoruz. Teröristlerin yol keserek bir köyden 10 kişiyi katletmesi unutulmaz." dedi. Yeryüzü sözlerini şöyle tamamladı:"Şimdiki huzur ortamı iyi. Önceden sıkıntımız vardı, dışarıya çıkamıyorduk. Şimdi serbest çıkıyoruz, geziyoruz, yaylaya gidiyoruz, istediğimiz her yere gidip geliyoruz. Allah'a şükür eskisi gibi değil. Eskiden akşamları dışarı çıkamıyorduk. Bu huzur ortamının devam etmesini istiyoruz."