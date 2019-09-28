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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Terörden temizlenen Uludere’de huzur festivali İzle

Terörden temizlenen Uludere’de huzur festivali İzle

stantlar

Bild Ali Birinci Bal Festivali Festival 

-konuşmalar
-halaylar
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Uludere ilçesinde 2.'si düzenlenen gençlik, huzur ve bal festivali birinci gününde halaylarla kutlandı. Uludere ilçesinde ikincisi düzenlenen festivale kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kürtçe şarkılar eşliğinde başlayan festivalde uzun halay kuyrukları oluştu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı festivalde yöreye ait bal tanıtımı yapıldı. Bölgede yürütülen operasyonlar sonrasında huzurun hakim olmasıyla birlikte festivallerin yapılması halk tarafından sevinçle karşılandı. 3 gün sürecek olan festivalin çeşitli sanatçıların sahne almasıyla devam edeceği bildirildi.
Uludere belediyesi tarafından düzenlenen festivalin 3 gün boyunca devam edeceği belirtildi.
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