Terörden temizlenen ilçede gençler spora yöneldi- MUŞ İzle
- Sporcuların ilçe stadyumunda antrenman yapması - Sporcuların detay görüntüleri - Bilicanspor Kulübü Başkanı Ömer Yılmaz ile röportaj - Kulübün Başkan Yardımcısı Galip Kılınç ile röportaj - Sporculardan Doğukan Temel ile röportaj - Sporculardan Hüdayi Çoban ile röportaj - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ile röportajMUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş 'un Bulanık ilçesinde gençler, terörden temizlenen ilçede kaymakamlık ve belediyenin de destekleriyle sportif faaliyetlere katılarak zamanlarını daha verimli geçiriyor.Daha önce birçok kez terör saldırısına uğrayan ilçe, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla huzura kavuştu.Güven ortamının temin edilmesi ve İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından gençler sportif faaliyetlerde daha fazla yer almaya başladı. Kaymakamlık ve belediye gençlere 300 eşofman, 400 forma, 20 masa tenisi masası, 600 futbol ve voleybol topu, 400 satranç takımı, 700 bisiklet, 100 badminton raketi ve 100 basketbol topu dağıttı. Sporda başarılı 12 öğrenci ise altınla ödüllendirildi.Yapılan malzeme desteği ve teşviklerle ilçede 2 bin 818 genç aktif olarak sporun içinde yer almaya başladı. Bulanık'ta yaklaşık 25 yıl önce kurulan Bilicanspor Kulübü'ne de huzurun sağlanmasının ardından 198 genç üye oldu. - "Gençler spor yaparak terörden uzaklaşacak"Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, terörün gençleri eğitimsiz bıraktığını ve ideallerinden kopardığını söyledi.
Belediye olarak gençleri spora yönlendirmek için çaba gösterdiklerini belirten Uzan, "Gençlerin tekrar kariyerlerini düşünmesi, ideallerine sarılmaları, vatanına sahip çıkar bir pozisyona gelmeleri ve terörden uzaklaşmaları sporla olabilecek bir şey." dedi. Uzan, gençleri sporla yarınlara hazırlayacaklarını, ailelerin de bu sürece destek verdiklerini ifade etti. Bilicanspor'un da sporu yerele yaymak adına güzel faaliyetlere imza attığını vurgulayan Uzan, "Vatandaşlarımız spora ilgi duymaya başladı. Sadece belediye ve kaymakamlık değil, spor kulüplerinin de bu işi illeri taşıyabileceğini gösterdi." diye konuştu. Uzan, önceden ilçenin gündeminde terörün bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:"Önceden spordan bahsetmek pek mümkün değildi. Çünkü terör gündemimizin birinci maddesiydi. İnsanlarımızın can ve mal endişesi söz konusuydu. Artık o günler geride kaldığı için gençlerimizin spora ilgisinin arttığını görüyoruz. Bunun sebebi de bu coğrafyadan terörün gündemden çıkması. Gençlerimizin sürekli kulüplere gelip gitmesi, eğitimler alması, Amatör Lig'de mücadele etmesi, arkadaşlık çevreleri kurmaları, terör döneminde olsaydı bu mümkün gözükmüyordu. Maalesef insanların güvenlik kaygısının olduğu bir yerde turizmden bahsedilemeyeceği gibi spordan da bahsedilemiyor. Şu dönemde bunların aşıldığını görüyoruz."Bilicanspor Kulübü Başkanı Ömer Yılmaz da 1993 yılında kurulan kulübün amacının, gençleri bir araya getirerek sosyal faaliyetleri artırmak olduğunu vurguladı.İlçedeki terör olayları nedeniyle daha önce gençleri bir araya getiremediklerinin altını çizen Yılmaz, "Son zamanlarda güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonların ardından ilçemizde huzur ve güven sağlandı. Şimdi gençlerle bir araya gelerek maç yapıyoruz. Bu dönemde Amatör Lig'de oynayacağız. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Hacı Arslan Uzan'a yaptığı işlerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı. - "15 yıldır kulübün kilidi hiç açılmamıştı"Kulübün Başkan Yardımcısı Galip Kılınç ise önceden terör olayları nedeniyle sportif ve kültürel etkinliklerin yapılamadığını söyledi.
Kaymakamlık ve belediyenin çalışmaları sonucu ilçede sportif ve kültürel etkinliklerin arttığını anlatan Kılınç, "15 yıldır kulübün kilidi hiç açılmamıştı. Şimdi biz huzuru gördüğümüz için böyle bir çalışmanın içine girdik." diye konuştu. Sporculardan Doğukan Temel de "Önceden boş zamanlarımız oluyordu. Şimdi kahvehanede okey oynayacağımıza, sokakta sürüneceğimize gelip sporumuzu yapıyoruz. Daha sağlıklı oluyoruz." dedi. Hudayi Çoban da boş zamanlarında spor yaptığını ve arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.