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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Terörden temizlenen dağlarda doğa yürüyüşü

Terörden temizlenen dağlarda doğa yürüyüşü

Yürüyüşten detaylar

A Haber Çatışma Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-fotoğraflar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde terörden temizlenen dağlara doğa yürüyüşü yapıldı. Vapur Tepe bölgesine düzenlenen doğa yürüyüşü, şenlik havasında geçti. Derecik Kaymakamı İdris Aslan, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı H. Bayram Özcan, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Komutan Yardımcısı Albay Fatih Canbulat, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, Derecik Milli Eğitim Müdürü Abdülmecit Eren ile dağcılar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Bir zamanlar sık sık çatışma haberleriyle gündeme gelen Vapur Tepe bölgesine yapılan doğa yürüyüşü, sise rağmen yoğun katılımla yapıldı. Yürüyüş, Vapur Tepe'de öğrencilerin seslendirdiği şarkılarla sona erdi.
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