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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Terörden temizlenen Çukurca’da doğa yürüyüşü

Terörden temizlenen Çukurca’da doğa yürüyüşü

Yürüyüşten görüntü

Polis General Memur Öğrenciler 

-Kaymakam Ayca'nın konuşması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yürütülen başarılı operasyonların ardından terörden temizlenen kırsal alanlarda düzenlenen doğa yürüyüşleri renkli görüntülere sahne oldu. Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, memurlar, askerler, polisler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Hükümet konağı önünde başlayıp Kiyaris Tepesi’nde sona eren doğa yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüşün sonunda katılımcılara sucuk ekmek ve çay ikram edildi. Burada konuşan Kaymakamı Temel Ayca, Çukurca’da yapılan etkinliğe katılanlara teşekkür etti. (MSA-Y)
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