Terörden temizlenen bölgede çocukların sesi yankılanıyor... 45 dereceyi bulan Irak sınırında türkülü serinleme

-Çocukların yüksekten suya atlaması

-Taşların üzerinde güneşlenen çocuklar

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-Türkü söyleyen çocuk

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( HAKKARİ - ÖZEL)- Terörden temizlenen Balkaya Dağları’nın eteklerini mesken tutan çocuklar, derelerde serinlemenin keyfini çıkarıyor- Başarılı operasyonlar sayesinde Balkaya Dağları’nın etekleri artık çocuk sesiyle yankılanıyor HAKKARİ



- Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesinde terörden temizlenen Balkaya Dağları’nın etekleri, 45 dereceyi bulan sıcaklıkta serinleyen çocukların sesiyle yankılanıyor. Mehmetçik'in başarılı operasyonları sonucu Derecik halkı huzurlu günler yaşıyor. Bir zamanlar teröristlerin kol gezdiği Balkaya Dağları, artık Derecikli çocukların türküleriyle yankılanıyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu bölgede, çocuklar serinlemek için huzur içinde akarsulara akın ediyor. Güven ortamının sağlanmasıyla Balkaya Dağları’nın eteklerinde suyun bulunduğu noktalara giden çocuklar, burada yüzerek doyasıya eğleniyor. “Devletimiz tarafından teröristler temizlendi” Daha önce teröristlerden dolayı bölgeye gelemediklerini ifade eden Onur Erk, başarılı operasyonlar neticesinde bölgenin huzura kavuştuğunu belirtti.

Huzura kavuşan Balkaya Dağları eteklerine gelerek, buradaki akarsularda yüzdüklerini dile getiren Erk, “Şu an Türkiye’nin sıfır noktasındayız. Daha önce buraya gelemiyorduk. Arkadaşlarımızla eğlenemiyorduk, yüzemiyorduk. 2013-2014 tarihinde hiç gelemiyorduk. Terörist nedeniyle çok sıkıntılıydı. Devletimiz tarafından teröristler temizlendi. Arkadaşlarımızla yüzüyoruz ve eğlenceler yapıyoruz. Hava sıcaklığı 45-50 dereceye doğru gidiyor. Burası çok sıcak ve bu yüzden bizler her gün saat 11.00-11.30’da yüzmeye geliyoruz. Teröristler temizlendi ve çok mutluyuz” dedi.

Terörden dolayı yüzemediklerini söyleyen çocuklar ise, bölgenin huzur ve güvene kavuşmasıyla birlikte yaz aylarının kavurucu sıcaklığında rahatlıkla yüzdüklerini ve doyasıya eğlendiklerini ifade ettiler. Balkaya Dağları’nın etekleri çocuk sesleriyle şenleniyor Arkadaşlarıyla suda yüzerek serinlemeye çalışan çocuklar, bir taraftan oyunlar oynayarak güzel zaman geçirirken, diğer taraftan da türküler seslendiriyor. Bir zaman yoğun çatışma seslerinin yükseldiği bölge, artık çocuk sesiyle yankılanıyor. (YLM-MSA-Y)

