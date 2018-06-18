Terörden temizlenen Amanoslarda 'Kayısı Festivali' İzle

-Kurtbağı kayısısı

-Milletvekili Orhan Karasayar'ın konuşması

-Aday Milletvekili Güven'in konuşması

-İğneden iplik geçirme yarışması

-Bilek güreşi yarışması

-Kayısı yeme yarışması

-En güzel kayısı yetiştiriciliği ve ödüller

-Kayısı Festivali Tertip Komitesi Başkanı İsmail Sertel konuşması

-Kayısı yetiştiricisinin konuşması

-Türkülerin söylenmesi



( HATAY ) Terörden temizlenen Amanoslarda "Kayısı Festivali"- Hatay’ın Arsuz ilçesi Kurtbağı Köyü’nde ‘Kayısı Festivali’ şölen havasında geçti- Festival etkinlikleri kapsamında, bilek güreşi, iğneden ip geçirme ve kayısı yeme yarışmaları düzenlendi HATAY



- Terörden temizlenen Amanos Dağları eteklerinde köylüler kayısı festivali düzenledi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Amanos Dağları ve eteklerindeki köylerde hayat normale döndü. Hatay’ın Arsuz ilçesi Kurtbağı Köyü’nde düzenlenen ‘Kayısı Festivali’ şölen havasında geçti. Kayısı Festivali’ne köylüler yoğun bir katılım gösterdi. Etkinlikte konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, kayısı denince akla ilk olarak Kurtbağı Köyü’nün geldiğini belirterek, “Kurtbağı kayısısı tamamen organik doğal minarelerden oluşup, şeker oranıyla da insanlarımızın tatlı ihtiyaçlarını gideren bir üründür. Kurtbağı köylümüz sadece Türkiyemize değil, ihracatta yaparak ülke ekonomimize katkı veriyor” dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Abdulkerim Güven ise Türkiye’nin birçok yerinde kayısı yetiştiğini ancak Kurtbağı Köyü kayısısının yerini hiçbir şeyin tutmadığını ifade ederek, bu kayısıyı bir marka haline getireceklerini söyledi.



Sazların çaldığı ve türkülerin söylendiği ‘Kurtbağı Kayısı Festivali’nde kadınlar iğneden ip geçirme yarışması yaptı. Kayısı yeme yarışması ve bilek güreşlerinde de coşku dolu anlar yaşandı. En güzel kayısı yetiştiriciliği yarışmasında birinciliği Hatice Şirin kazanırken, kayısı yeme yarışmasını ise Berat Kızıl Kaya kazandı. Kazananlara çeşitli ödüller takdim edildi. Amanoslar'ın teröristlerden temizlenmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade eden Kurtbağı Köyü Kayısı Festivali Tertip Komitesi Başkanı İsmail Sertel, "Güvenlik güçlerimizin sayesinde kayısımızı daha rahat bir şekilde toplayıp satıyoruz. Burayı terörden temizledikleri için askerimize ve güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Artık rahat rahat kayısımızı satabiliyoruz. Türkiye genelinde en kaliteli kayısıyı biz üretiyoruz. Her yıl 2 bin ton üretim yapıyoruz. Hedeflerimizin arasında köyümüzün önemli bir tarım ürünü olan kayısının tüketiminin teşvik edilmesini sağlamak, çiftçiliğin gelişimine katkıda bulunmak, kayısı üretiminin teşviki ile kalitesinin yükseltilmesini sağlamak da yer alıyor. Bizim kayısılarımız tadıyla, kalitesi ve lezzetiyle taze tüketim olarak sofralarda yerini alır" dedi.

Kurtbağı Köyü kayısısını bütün dünyaya tanıtacaklarını söyleyen kayısı üreticilerinden Hanifi Kasap, “Her yıl kayısı üretimimiz artıyor. Bütün tüccarları, ihracatçıları köyümüze davet ediyoruz” diye konuştu.



