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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Terörden arındırılan yaylalar vatandaşın hizmetinde - MUŞ

Terörden arındırılan yaylalar vatandaşın hizmetinde - MUŞ

- Yaylacıların yayla evi için kazma kürek ile çalışması - Yayla evinin etrafının ağaçlarla çevrilmesi - Kadınların yemek hazırlaması - Ailelerin ocak yeri hazırlaması - Yayla evi damının (çatı) hazırlanması - Kadınların ocak üzerinde yemek hazırlaması - Besici ile röportaj - Hasköy Dağdibi köyü muhtarı Kadri Coşkun ile röportajMUŞ (AA) - Muş 'un Hasköy ilçesinde besiciler, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından terörden arındırılan yaylalara çıktı.İlçeye bağlı köylerde yaşayan hayvan sahipleri, terör örgütü PKK'dan temizlenen yaylalara çıkmanın sevincini yaşıyor. Karaağaç Yaylası'na ulaşan besiciler, çadırlarını kurarak yaz boyunca kullanacakları erzakları depoladı.Dağdibi Köyü Muhtarı Kadri Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin tamamen terörden temizlendiğini ifade etti.
Besicilerin de artık rahatlıkla yaylalara çıkabildiğini dile getiren Coşkun, şunları belirtti:"Bölgede PKK terör örgütü diye bir şey kalmadı. Çok güzel bir huzur ortamı var. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, bu sene bütün yaylaları serbest etti. Köy halkının çoğunluğu yaylalara çıkıyor. Çok memnunuz, mutluyuz. Daha önce PKK terör örgütü halkımızı rahat bırakmıyordu. Güvenlik güçlerimizin sayesinde huzurlu şekilde yaylaya gelip gidiyoruz. Vatandaşlar buralara gelip pikniklerini yapıyor."Besici Mehmet Karabulut da yaylaların halkın hizmetine sunulmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok huzurluyuz. Allah kendisinden razı olsun, başımızdan eksik olmasın." dedi.
Turan Karakan da bölgenin güvenlik güçleri sayesinde daha güvenli hale geldiğini ve hayvanlarını rahatlıkla yaylalara çıkarabildiklerini aktardı.

Güvenlik Güçleri Cumhurbaşkanı Terör Örgütü Kazma Kürek Hayvan 

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