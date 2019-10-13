Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- Terörden arındırılan Resulayn'da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu'na teşekkür - “Sayenizde kalacak yerim oldu”

- Terörden arındırılan Resulayn'da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu'na teşekkür - “Sayenizde kalacak yerim oldu”

Yaşlı adamın Suriye Milli Ordusu ile tokalaşması

Terör Örgütü Yaşlı Adam 

-Detay

( RESULAYN ) - Terörden arındırılan Resulayn'da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu'na teşekkür- “Sayenizde kalacak yerim oldu” RESULAYN

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün terör örgütünden alınan Resulayn’da yaşayan bir sivil, Suriye Milli Ordusu askerlerine teşekkür ederek, “Sayenizde kalacak yerim oldu” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı hızla devam ederken, Resulayn dün terör örgütünden geri alınmıştı. Terörden arındırılan Resulayn’da yaşayan bir sivil, karşılaştığı Suriye Milli Ordusu askerlerine teşekkür ederek, “Sayenizde kalacak yerim oldu” dedi.
Asker ile konuşmaya devam eden yaşlı adam, “Teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Yıllarca şikayetçiydim çünkü kalacak bir yer bile bulamamıştım” ifadelerini kullandı. Artık kendisine ait bir yer olduğunu ifade eden yaşlı adam, "Orada kaldım ama sizin sayenizde bana ait bir yer buldum" diyerek Suriye Milli Ordusu askeriyle tokalaştı.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı