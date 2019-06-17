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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Terörden arındırılan dağlarda zirve tırmanışı - HAKKARİ Haberi

Terörden arındırılan dağlarda zirve tırmanışı - HAKKARİ Haberi

- Tırmanıştan detaylar - Dağcıların zirveye gelişi - TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç'un konuşmasıTerörden arındırılan dağlarda zirve tırmanışı - Hakkari 'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonlar sonucu terörden arındırılan bölgelerde artık doğa sporları yapılıyor - Hakkari 'de bir grup dağcı, yaklaşık 10 saatlik zorlu tırmanışın ardından bir gece kamp kurdukları 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'nın zirvesine ulaştı - TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç: - "Amacımız dağcılık sporunu Hakkari 'de yaymak ve dağcılık sporundaki bilgilerimizi ve tecrübelerimizi sporcularımıza aktarmaktır"HAKKARİ (AA) - Hakkari 'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu terörden temizlenen bölgeler, doğaseverler ile dağcıların ilgi odağı haline geldi.Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliğinin yıllık programında yer alan Sümbül Dağı tırmanışının ikincisi gerçekleştirildi.
TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç'un da aralarında bulunduğu Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyesi 7 dağcı, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı.Depin Kontrol Noktası'ndan tırmanışa başlayan 7 dağcı, 6 saat sonra kamp yapacakları alana ulaştı.Geceyi burada geçiren dağcılar, sabahın erken saatlerinde zirve için harekete geçti.Dağcılar dik, kayalık ve karlı bölgede yaklaşık 4 saatlik daha zorlu bir tırmanışın ardından varış noktasına geldi.Zirve defterini imzalayan dağcılar, bir süre dinlendikten sonra inişe geçti.TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sümbül Dağı'nın her dağcının tırmanmak istediği zorlu bir parkur olduğunu anlattı.Bu tür etkinliklerinin devam edeceğini belirten Ertunç, ''Amacımız dağcılık sporunu Hakkari 'de yaymak ve dağcılık sporundaki bilgilerimizi ve tecrübelerimizi sporcularımıza aktarmaktır.'' dedi.
Sporculardan Cemal Erip de Sümbül Dağı tırmanışının zorlu ancak keyifli geçtiğini aktardı.

Dera Kayalı Güvenlik Güçleri Harekete Geç Terör Örgütü 

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