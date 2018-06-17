'Terör yuvamızı dağıttı' - MUŞ İzle

"Terör yuvamızı dağıttı" - MUŞ - Şahin ailesinin yaşadığı bölgenin detay görüntüleri - Aileye ait yıkılan evden detaylar - Aile mezarlığından detaylar - Şehit Mehmet Ziya Şahin'in çocukları Fikret Şahin ve Şahin Şahin'in konuşmaları - Detay görüntülerMUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş 'ta yaşayan Şahin ailesi, 1991 yılında PKK'lı teröristlerce kaçırılarak katledilen babaları Mehmet Ziya Şahin’in Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Alaca köyü Bılhıdır mezrasındaki mezarını, Babalar Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek dua okudu.Şahin ailesinin hayatı, babaları Mehmet Ziya Şahin'in Muş sınırındaki Alaca köyü Bılhıdır mezrasında 1991 yılında PKK’lı teröristlerce kaçırılarak katledilmesiyle dağıldı.Terör saldırıları nedeniyle köylerinden ayrılmak zorunda kalan aile, Babalar Günü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla 8 kilometre yürüyerek ulaştıkları köyde babalarının mezarını ziyaret ederek dua etti.Şahin ailesi, 27 yıl önce mezranın girişinde kaçırılan ve 7 gün sonra öldürülen Mehmet Ziya Şahin'in acısını ilk günkü gibi yaşıyor. - "Babamı kaçırıp işkence ederek öldürdüler"Şahin'in en büyük oğlu Fikret Şahin (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşına kadar çocukluğunun bu köyde geçtiğini, babasının ve dedesinin de aynı yerde yaşadığını söyledi.
Köyün kendisi için çok anlamlı olduğunu, babasının, dedesinin ve sevdiklerinin mezarının burada bulunduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:"PKK başımıza bela oldu. 1991 yılında bu hainler ve zalimler babamı kaçırıp işkence ederek öldürdüler. Bu nedenle köyümüzü boşaltmak ve topraklardan gitmek zorunda kalarak hayatımızı çeşitli illerde idame ettirmeye başladık. Tekrar bu topraklara dönerek yaşamak istiyoruz. Bu toprakları seviyoruz. Ramazan Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla 8 kilometre yürüyerek mezara geldim. İnsanların doğup büyüdüğü yer çok anlamlıdır ve önemlidir. En büyük hayalim tekrar bu topraklara gelip burada yaşamak."Şahin, köyde yıkık evlerini ve teröristlerin katlettiği babasının mezarını ziyaret ettiğini belirterek, "Burada dua okudum. Babam inşallah şehittir, zalimlerin elinde zulümle gitti. Babam devletine milletine ve bayrağına bağlı bir insandı. PKK'lı teröristler bunu bildikleri için babamı kaçırıp öldürdüler. Babam Allah'ın izniyle şehittir." dedi. - "Terör hayatımızı yıktı"Mehmet Ziya Şahin'in diğer oğlu Şahin Şahin (34) de terör nedeniyle büyük acılar yaşadıklarını dile getirdi.Şahin, şu ifadeleri kullandı:"1991 yılında ayrıldığımız köyümüze 27 yıl sonra gelmenin burukluğunu ve onun heyecanını yaşıyoruz. Hem sevinçliyiz topraklarımıza geldiğimiz için hem de üzüntülüyüz. Çünkü bir zamanlar burada büyük bir aile vardı, bölgenin güçlü yapısına sahip bir aile vardı. Terör ailemizi yıktı, yuvamızı dağıttı. Şimdi ne yazık ki burada misafiriz. Burada toprak ve ağaçtan başka bir şey yok. Bunun tek nedeni terör, başka bir şey değil. Biz ülkemizin birliğine beraberliğine her zaman inanmış insanlarız. Bunun için teröre gereken cevabı en iyi şekilde veriyoruz, devletimiz de veriyor. Bunun için devletimizin desteğiyle, gittikçe güçlenmesiyle, inşallah huzurun gelmesiyle tekrardan topraklarımıza gelip yerleşeceğiz."Eskiden bölgede yoğun terör saldırılarının yaşandığını anımsatan Şahin, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucunda burası huzur ortamına kavuştu. Onun vermiş olduğu özgüvenle buraya geldik. Ülkemiz ve devletimiz ciddi anlamda terörle mücadelesine kararlılıkla sürdürmektedir. Bu da bizim için ciddi anlamda önemli çünkü biz bunun acısını yaşamış bir aileyiz." diye konuştu. - "Kandil ve Münbiç'ten terörün temizlenmesi taraftarıyız"Devletin kararlılıkla Afrin'de sağladığı başarıya tanık olduklarının altını çizen Şahin, şöyle dedi:"Şimdi Kandil'de, Münbiç'te terörün tamamen temizlenmesi taraftarıyız. İnşallah güvenlik güçlerimiz bunu da başarılı bir şekilde sürdürecektir ve bunu bitirecektir. Bir devlet her zaman kendi güvenliğini korumak zorundadır. Bunun adı PKK olsun YPG olsun ne olursa olsun, devlet bu konuda gerekli mücadelesini sürdürmelidir. Terör örgütü kendisini Kürt savunucusu olarak ilan ediyor. Ben Kürt'üm kardeşim, yine babamı öldürüyorsun. Burada benim kocaman bir ailem vardı, yok ettin, yine yapıyorsun bunu."