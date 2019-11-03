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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- Terör yandaşlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haberi

- Terör yandaşlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haberi

Olay yerinden görüntü

Terör Yandaşı Cep Telefonu Havai Fişek 

-Atılan havai fişekler
-Havai fişeğin eve yönelmesi
-Detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir grup terör yandaşı, sokak ortasında havai fişek patlatarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup terör yandaşı, akşam saatlerinde ellerinde havai fişeklerle caddeye çıktı. Sağa sola havai fişekler savuran terör yandaşlar, daha sonra yoldan geçen araçlara saldırdı. Terör yandaşlarının attığı havai fişekler bu sırada olayı cep telefonu ile kaydeden bir kadının evine isabet etti. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonuna saniye saniye yansıdı. (YRT-
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