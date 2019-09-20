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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Terör şüphesiyle durdurulan otomobilde düzensiz göçmen yakalandı - TEKİRDAĞ

Terör şüphesiyle durdurulan otomobilde düzensiz göçmen yakalandı - TEKİRDAĞ



: - Göçmenlerden görüntüler - Göçmenlerin emniyete götürülüşü - Tekirdağ 'da terör şüphesiyle durdurulan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde, terör şüphesiyle durdurulan otomobilde düzensiz göçmenler yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde terör örgütü üyeleri olduğu şüphesiyle takibe aldığı 34 UY 7096 plakalı otomobili, Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ uygulama noktasında durdurdu.Otomobildeki Irak uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Göçmenlerin ifadelerinde, para, cep telefonu ve değerleri eşyaları alındıktan sonra Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Akalan Nani Cep Telefonu Terör Örgütü Trol 

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