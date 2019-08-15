Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Terör şehidi Makbule Vural’ın kanı yerde kalmadı

Terör şehidi Makbule Vural’ın kanı yerde kalmadı

Teröristin fotoğrafı

Şehit Terör Saldırısı Terör Örgütü Teröristler Saldırı 

-27 Ağustos 2015'teki saldırının arşiv görüntüleri

( ERZİNCAN )- Erzincan’da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de aranan Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi ERZİNCAN

- Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2015 yılında terör saldırısında şehit düşen Makbule Vural’ın kanı yerde kalmadı. Kemah kırsalında önceki gün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de aranan Makbule Vural’ın katili Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan- Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 2015 yılında Erzincan’ın Kemah ilçesinde terör saldırısında şehit düşen Makbule Vural’ın da katili olan, Terörden Arananlarda 600 nin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan; sozde Munzur Gucu Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Fikri kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi. Boyraz’ın, 27 Agustos 2015 tarihinde Erzincan Kemah ilcesi Ulucınar Koyünde Makbule Vural’ın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının faili olduğu kaydedildi. Kemah ilçesi Acemoğlu mevkiinde PKK terör örgütü mensuplarınca öldürülen Makbule Vural’ın cenazesi İliç’te toprağa verilmişti. 27 Ağustos 2015 tarihinde Erzincan -Kemah karayolunun 40'ıncı kilometresinde Acemoğlu Köprüsü mevkiinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu, Kemah yönünden gelen Ali Rıza Vural yönetimindeki otomobil, teröristleri görünce, gaza basarak bölgeden hızla kaçmaya çalıştı. Teröristler, otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlara hedef olan Ali Rıza Vural'ın yengesi Makbule Vural şehit düştü. (AA-AA)
İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı