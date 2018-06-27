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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Terör saldırısında yaralanan askere ziyaret - SİİRT

Terör saldırısında yaralanan askere ziyaret - SİİRT

- Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın operasyonda yaralanan askeri ziyaret etmesi - Taşkın'ın yaralı Musap Atik ile sohbet etmesi - Taşkın'ın Atik'e cep telefonu hediye etmesi - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın açıklamalarıTerör saldırısında yaralanan askere ziyaret - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiSİİRT (AA) - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Eruh'ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan askeri hastanede ziyaret ederek, saldırıda kullanılamaz hale gelen cep telefonunun yenisini hediye etti.Başkan Vekili Taşkın, Siirt Devlet Hastanesine gelerek, saldırıda yaralanan iki askerden halen tedavisi süren Musap Atik'e geçmiş olsun dileklerini iletti.Hastane yetkililerinden askerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Taşkın, saldırıda telefonu kullanılamaz hale gelen Atik'e cep telefonu hediye etti.Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralanan askerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Musap kardeşimizin günden güne iyileştiğinin haberini alıyoruz. Bu bizi mutlu etti. Biz de Siirt Belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu göstermek üzere saldırıda cep telefonunun parçalandığını haber aldık. Kendisine çam sakızı çoban armağanı bir telefon hediye ettik. Bütün kardeşlerimizin maddi manevi yanındayız." diye konuştu.
Saldırıyı gerçekleştirenleri kınadıklarını belirten Taşkın, "Devletimizin gücü zaten ortada. İnşallah bu saldırılar, olaylar en yakın zamanda ülke gündemimizden çıkacaktır. Tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Her zaman onların yanındayız. Allah onları muhafaza etsin." ifadesini kullandı.Yassıdağ (Çırav) bölgesinde yürütülen "Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018 - 38" operasyonunda, teröristlerin önceden döşediği basma düzenekli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan şehit düşmüş, 2 asker de yaralanmıştı.

Güvenlik Güçleri Geçmiş Olsun Cep Telefonu Çam Sakızı Askeri Hastane 

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