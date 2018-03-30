Terör saldırısı - Şehit korucular memleketlerine uğurlandı - SİİRT Haberi
- Şehit cenazelerinin omuzlarda ambulanslara taşınması - Şehitlerin uğurlanması - Detay görüntüler - Yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 güvenlik korucusunun cenazesi törenle Ekmekçiler köyüne uğurlandıSİİRT (AA) - Siirt 'te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusu için tören yapıldı. Siirt Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törende, Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ile Nevzat Gökçe için dua okundu.Cenazeler daha sonra toprağa verilmek üzere ambulanslarla Ekmekçiler köyüne uğurlandı.Törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdür Vekimi Saruhan Kızılay, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saldırıda yaralanan 3 güvenlik korucusu ve 4 askerin tedavisi sürüyor.Bölgede saldırının ardından başlatılan operasyon devam ediyor.