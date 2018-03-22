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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör propagandasından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi Haberi

Terör propagandasından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi Haberi

şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Polis Hastane Güvenlik Önlemi Propaganda Terör Örgütü 

-hastaneden çıkarılan şüphelilerin polis araçlarına bindirilerek adliyeye götürülmesi

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tekirdağ İl Örgütünce Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde düzenlenen sözde Nevruz kutlaması sırasında terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü Çorlu Adliyesine sevk edildi. HDP Tekirdağ İl Örgütü tarafından dün düzenlenen ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sözde Nevruz kutlamasına konuşmacı olarak katılan HDP Genel Merkez yöneticisi Gülsüm Ağaoğlu konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ağaoğlu ile birlikte konuşma sırasında terör örgütü lehine slogan attıkları tespit edilen 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden Gülsüm Ağaoğlu sorgulanmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.
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