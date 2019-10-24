Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Terör propagandasına 1 tutuklama

Terör propagandasına 1 tutuklama

Şahısların adliyeye çıkarılışları

Sosyal Medya Adli Kontrol Jandarma Propaganda Terör Örgütü 

-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Suriye’nin Doğu’sunda terör unsurlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan Barış Pınarı Hareketini sosyal medyadan karaladıkları ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 2 HDP’liden biri tutuklandı.Sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nı karalayan ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hekimhan İlçe Eş Başkanı Muharrem Özbey ile HDP Arguvan üyesi Aziz Polat önceki gün jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile gözaltına alınmıştı.Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP Arguvan Teşkilatı üyesi Aziz Polat tutuklanırken, Hekimhan İlçe Başkanı Muharrem Özbey ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı