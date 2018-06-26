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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Terör propagandası yaptığı iddia edilen Alman şarkıcı adliyeye sevk edildi - EDİRNE

Terör propagandası yaptığı iddia edilen Alman şarkıcı adliyeye sevk edildi - EDİRNE



: - Adliyeye getirilşiTerör propagandası yaptığı iddia edilen Alman şarkıcı - Edirne 'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Alman vatandaşı şarkıcının emniyetteki işlemleri tamamlandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen Alman vatandaşı şarkıcının emniyetteki işlemleri tamamlandı adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, şarkıcı "Hozan Cane" olarak tanınan Alman vatandaşı S.İ, HDP'nin seçim çalışmaları için geldiği Edirne 'de, polis uygulama noktasında cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınan S.İ'nin işlemleri tamamlandı.Şüpheli Edirne Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine getirildi.
Öte yandan S.İ emniyette verdiği ifade "PKK terör militanlarıyla çektirdiği fotoğraflara" ilişkin "Film çekiyorduk. Bu nedenle onlarla fotoğraf çektirdim" dediği öğrenildi.

Polis Propaganda Şarkıcı Terör Örgütü Trol 

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