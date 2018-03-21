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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret eden 6 PKK’lı tutuklandı

Terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret eden 6 PKK’lı tutuklandı

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA ) - ADANA

Sosyal Medya Adli Kontrol Adli Tıp Propaganda Şafak Vakti 


- Adana’da sosyal medya üzerinden terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret eden 6 PKK’lı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 16 Mart Cuma günü Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar 6 gün boyunca emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 6’sı sosyal medya üzerinden terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, yaşı küçük 2 kişi savcılıktan serbest bırakıldı. (CNK-
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