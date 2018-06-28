'Terör örgütünün şımarıklığının sorumluluğu CHP seçmenindedir' - İSTANBUL
"Terör örgütünün şımarıklığının sorumluluğu CHP seçmenindedir" - İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması"Terör örgütünün şımarıklığının sorumluluğu CHP seçmenindedir" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "HDP'nin Türkiye'de aldığı oy yüzde 8,5'tir. Yani baraj altı kalmıştır. HDP'yi baraj üstüne çıkaran, CHP seçmenidir. Bu onların sorumluluğudur. Bundan sonra terör örgütünün şımarıklığı da onların sorumluluğudur. Bunu da açık, altını çizerek söylüyorum" - "Bu sorumluluk tarihe yazılmış, not düşülmüştür. Milletimiz de bunu çok net olarak görmüştür. Demirtaş'ın 8,5, HDP'nin oyu ise baraj üstüne çıkarak 11,5 civarında olmuştur"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'yi baraj üstüne CHP seçmenin çıkardığını ifade ederek, "Bu onların sorumluluğudur. Bundan sonra terör örgütünün şımarıklığı da onları sorumluluğudur." dedi. Soylu, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa AK Parti ilçe başkanlıklarına seçimde elde edilen sonuç dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu.Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeniden AK Parti'ye liderlik ve yönetim hakkı verdiğini, bunun kendileri açısında son derece önemli olduğunu söyledi.
Çok yoğun ve çok önemli bir seçimi başarılı şekilde geçirdiklerini aktaran Soylu, şöyle devam etti:"Bize yeniden sorumluluk yükleyen milletimize teşekkür ediyoruz. Bu seçim bir demokrasi bereketi olmuştur. Çünkü Türkiye'de katılımın en yüksek olduğu seçimlerden birisi olmuştur. Demokrasiye bahane olacaklara verilen en güzel cevap oldu. Bu seçimde altı çizilecek hususlardan biri de seçmenin, TBMM'deki temsili yüzde 98'e ulaşmış olmasıdır. Bu güçlü demokrasi, milletin temsiliyle vücut bulmuştur. Cumhur İttifakı başarılı bir seçim kampanyası yürütmüş ve iyi netice elde etmiştir." - "Tazelendik, yeniden bir güç bulduk"İçişleri Bakanı Soylu, karşılarındaki büyük kampanyaya rağmen AK Parti'nin büyük bir zafer elde ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:"AK Parti, bu seçimi büyük bir zaferle sonuçlandırmıştır. Milletimizin sorunlarını çözmeye yönelik adımları, elde ettiğimiz bu güçle çok daha rahat çözecek takattayız. Tazelendik, yeniden bir güç bulduk ve bu güçle her an milletimizle beraber olarak temel sorunları çözme konusunda adımları atmalıyız. İnanıyorum ki, 2019 Mart ayında bu teşkilat büyük bir zafer elde edecek. Çok zorlu bir seçime gideceğiz. Bu zorlu seçimleri başarıyla atlatan AK Parti teşkilatı, yeni zaferlere imza atacaktır. Milletimiz tarafından bir sorumluluk yeniden AK Parti'ye verilmiştir. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."Sahadan hiç ayrılmadan yerel seçimlere hazırlanacaklarını anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Karşımızda siyaset yapanların ortaya koyduğu örnek apaçık ortadadır. HDP'nin Türkiye'de aldığı oy, yüzde 8,5'tir. Yani baraj altı kalmıştır. HDP'yi baraj üstüne çıkaran CHP seçmenidir. Bu onların sorumluluğudur. Bundan sonra terör örgütünün şımarıklığı da onların sorumluluğudur. Bunu da açık, altını çizerek söylüyorum. Bu sorumluluk tarihe yazılmış, not düşülmüştür. Milletimiz de bunu çok net olarak görmüştür. Demirtaş'ın 8,5, HDP'nin oyu ise baraj üstüne çıkarak 11,5 civarında olmuştur. Bu açıdan şunu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki seçimlerde de bu tip oyunları, aklımıza gelmeyen ve yakıştıramadığımız ittifakları çok net göreceğiz. Onun için çok diri, güçlü durmak lazım. Birlik ve beraberlik içinde olmak lazım. Yarına dair adımlarımızı da çok güçlü şekilde atmamız gerekiyor."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim sonuçlarının elde edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.