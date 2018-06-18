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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi gözaltına alındı

Terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi gözaltına alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv görüntüsü

İran Seçimleri Milletvekili Terör Örgütü Polis Ekipleri Silahlı Terör Örgütü 

-Zanlının polis ekiplerince adli tabipliğe getirilmesi

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- 24 Haziran seçimleri öncesinde terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi PKK/MCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Bülent B. İsimli şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Bülent B. Hakkında işlem başlatıldığı bildirildi (AÖ-
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