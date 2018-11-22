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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişi gözaltına alındı

Terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri ve özel harekat ekiplerinin araçlarla gitmesi

Sosyal Medya Akalan Propaganda Terör Örgütü Trol 

-Özel Harekat ekiplerinin ellerindeki kalkan ve silahlarla merdivenden çıkması
-Özel Harekat ekiplerinin ellerindeki silahlarla kapıda önlem alması
-Zanlıların doktor kontrolünden çıkarılması
-Zanlıların Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, PKK/KCK-YPG/PYD’nin propagandasını yapan 2 kişi gözaltına alındı. PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda TEM Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar ve beğeniler yaptıkları belirlenen Şirin A. Ve Fillik G.’nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Gece yapılan operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Operasyonda gözaltına alınan Şirin A. ve Filik G. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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