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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

Terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

- Şahısların sağlık kontrolüne getirilişi

Sosyal Medya Akalan Propaganda Terör Örgütü Trol 

-- Şahısların adliyeye götürülüşü
-- Operasyon görüntüleri sabah geçilmişti

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, PKK/KCK-YPG/PYD’nin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda TEM Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar ve beğeniler yaptıkları belirlenen Şirin A. Ve Fillik G.’nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Gece saatlerinde yapılan operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Gözaltına alınan Şirin A. ve Filik G., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (TB-
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