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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Terör örgütünün acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı...Teröristler Suriyeli vatandaşların evlerini yaktı İzle

Terör örgütünün acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı...Teröristler Suriyeli vatandaşların evlerini yaktı İzle

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Acımasız Bild Terör Örgütü 

-fotoğraf

( RESULAYN ) RESULAYN

- Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’da Suriyeli vatandaşların evlerinin yakıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG'nin acımasız yüzünü, Rasulayn’da evi yakılan Suriyeli kardeşimiz anlattı: ‘PKK/YPG terör örgütü bizi evlerimizden zorla attı, gece vakti döve döve evlerimizden çıkardı.”
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