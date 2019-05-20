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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Terör örgütüne tepki yürüyüşü - SİİRT

Terör örgütüne tepki yürüyüşü - SİİRT

- Siirt Üniversitesi önünde bir araya gelen grubun ellerindeki Türk bayraklarıyla yürümesi - Siirt Ülkü Ocakları Başkanı Deniz Siper'in konuşması Siirt 'te terör örgütüne tepki yürüyüşüSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Reşit Koçak için terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü yapıldı. Siirt Üniversitesi önünde bir araya gelen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK" ve "Her şey vatan için" sloganları atarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.Grup adına konuşan Siirt Ülkü Ocakları Başkanı Deniz Siper, terör örgütünün amacına asla ulaşamayacağını söyledi.

PKK terör örgütünü kökünün kazınacağını, bu uğurda şehadete ulaşanların asla unutulmayacağını vurgulayan Siper, ''Her yerde yastığa başınızı koyduğunuzda huzur içinde uyuyabiliyorsak bunu bizim için şehadete and içmiş şehitlerimize borçluyuz. Cennette bizi izleyen aziz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Aziz şehitleri ve gazileri şükranla anıyoruz. Vatan aşkıyla yetişen Türk gençliği olduğu sürece kimse bu vatanı bölemeyecektir." diye konuştu.
- 3 terörist etkisiz hale getirilmişti Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalındaki Yassıdağ (Çırav) bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.Operasyonda yaralanan 2 güvenlik korucusundan Reşit Koçak, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.

Gaziler Şehadet Şehit Gesi Terör Örgütü 

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